Lula incontro eccellente con Trump

21.00 Dopo la riunione di 50 minuti con il presidente Trump,il leader del Brasile Lula da Silva ha definito "eccellente" l'incontro svolto a margine del vertice Asean in Malaysia.Tanto che inizierà "immediatamente" il lavoro dei negoziatori per affrontare la questione dei dazi e delle sanzioni,ha scritto Lula in un post su X. Inoltre il leader brasiiano si sarebbe offerto da mediatore per aiutare a risolvere la complicata situazione tra Caracas e Washington. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

