Luis Henrique delude in Napoli Inter | 20 minuti senza incisività per il rinforzo estivo dei nerazzurri

Inter News 24 Luis Henrique gioca una prova al di sotto delle aspettative contro il Napoli di conte: le ultime sul centrocampista brasiliano nerazzurro. Luis Henrique, esterno brasiliano dell’ Inter, ha avuto 20 minuti piuttosto deludenti nella sfida contro il Napoli. Subentrato a Denzel Dumfries al 73? del secondo tempo, il giocatore non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli alla difesa partenopea, rimanendo invisibile nel finale della partita. Nonostante le aspettative di un impatto positivo sulla gara, il brasiliano non è riuscito a incidere, facendo salire le preoccupazioni su come riuscirà a ritagliarsi uno spazio significativo nel progetto di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique delude in Napoli Inter: 20 minuti senza incisività per il rinforzo estivo dei nerazzurri

