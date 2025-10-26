Luigi Morcaldi potrebbe aver pianificato di uccidere Luciana Ronchi | il racconto della portinaia

Per la Procura di Milano, Luigi Morcaldi avrebbe pianificato il femminicidio dell'ex moglie Luciana Ronchi. A confermarlo ci sarebbe la testimonianza della portinaia che ha raccontato di averlo visto il giorno prima sotto casa agitato e con uno zainetto verde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Sono un assassino e un fallito": le parole di Morcaldi e il movente economico. Prima di accoltellare l'ex ha detto: "La casa è mia" - Nella macchina del 64enne è stata trovata una lettera contro l'ex compagna e il figlio intitolata "la torta avvelenata". today.it scrive

Luciana Ronchi uccisa dall'ex marito Luigi Morcaldi, in un video le 14 coltellate in 17 secondi: «Mi è salito tutto il male che mi hanno fatto» - Nessun pentimento ma il macabro, goffo e oltraggioso tentativo di dare la colpa alla vittima, l'ex compagna finita con 14 coltellate dopo averla inseguita e bloccata. Scrive leggo.it

Chi è Luigi Morcaldi: dal bar con la moglie Luciana Ronchi a senzatetto. Il rancore e i presunti "soldi spariti" - Conosciuti nel 1978 e sposati nel 1985, Luigi Morcaldi e Luciana Rochi avevano gestito insieme un bar e una birreria a Milano. Riporta affaritaliani.it