Con l’approvazione da parte della Giunta sono partiti i primi lavori alle ex buche Gattelli, la cui valorizzazione è inserita nell’ambito degli interventi di rafforzamento della rete ecologica regionale Recore. L’intervento, finanziato per un importo complessivo di 461.242 euro permetterà di trasformare l’area, ora perlopiù chiusa al pubblico e spesso inaccessibile, in una zona percorribile di grande valore naturalistico, urbanistico ed educativo. La spesa, ripartita nei due anni di interventi, prevede da ottobre a dicembre 2025 la preparazione dei terreni per circa 22.000 euro e da gennaio a novembre 2026, mese in cui è stata programmata la chiusura del cantiere, l’esecuzione dei lavori veri e propri destinati a modificare completamente la fisionomia delle ex buche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lugo, ex Buche Gattelli. Partiti i primi lavori