L’Ucraina punta il Gripen la Svezia dice si…ma con calma

Almeno tre anni: ecco quanto ci vorrà perché l' Ucraina possa ricevere i caccia Jas-39 Gripen dalla Svezia, con un procurement di 100-150 esemplari che inizierà dal 2026. Il versatile aereo di "quarta generazione e mezza", sviluppato nelle sue versioni più recenti come caccia multiruolo e recentemente fresco di battesimo del fuoco dopo l'entrata in servizio nel 1996 nel conflitto tra Thailandia e Cambogia, è da tempo agognato da Kiev per la guerra con la Russia.

Guerra Ucraina, ecco il caccia bombardiere di nuova generazione Gripen: Kiev ne compra 150 dalla Svezia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è oggi in Svezia per visitare la sede Saab e ha firmato una lettera di intenti per l'acquisto di 100-

Ucraina e Gripen, i 'Grifoni' supersonici che la Svezia darà a Kiev - (Adnkronos) – "Oggi apriamo un nuovo capitolo interamente nuovo e pieno di significato nelle nostre relazioni bilaterali e in senso più ampio nelle relazioni della sicurezza complessiva in Europa".