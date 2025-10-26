Lucio gattino investito e salvato con due operazioni Oggi sta bene e cerca una famiglia

Lucio è un dolce gattino di 5 mesi che cerca una famiglia. Era sul ciglio di una strada in condizioni strazianti: era stato investito. Chi l'ha trovato si è prodigato e lo ha portato da un veterinario: “Dalla visita - raccontano gli operatori dell'Enpa - è emerso che aveva un'ernia diaframmatica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

HALLOWEEN IN PIAZZA LUCIO DALLA! 31 ottobre Dalle 16:30 alle 23:00 Casa di Quartiere Katia Bertasi - Via Fioravanti 18/3, Bologna Una festa MOSTRUOSAMENTE divertente per tutte le età! Ci saremo anche noi dalle ore 17:00 con il nostro - facebook.com Vai su Facebook

Lucio, gattino investito e salvato con due operazioni. "Oggi sta bene e cerca una famiglia" - Il micio ha circa 5 mesi e la sua vita è iniziata in salita: curato e coccolato da volontari e operatori di Enpa, è stato salvato da un triste destino. Si legge su arezzonotizie.it