Lucignano saluta Maurino Di Francesco

lucignano saluta maurino francescoMauro Di Francesco e la sua Toscana: Versilia, Castiglioncello, Valdichiana. Qui il suo buen retiro - Firenze, 25 ottobre 2025 – Era milanese ma aveva la Toscana nel cuore tanto è vero che si era ritirato nella nostra regione, per la precisione in Valdichiana, a Lucignano. Secondo lanazione.it

lucignano saluta maurino francescoAddio a Maurino Di Francesco, attore cult anni Ottanta - Con Mauro detto Maurino di Francesco se ne va uno dei volti più noti delle commedie italiane degli anni Ottanta. Riporta teletruria.it

lucignano saluta maurino francescoAddio a Mauro Di Francesco, il "Maurino" di "Sapore di mare" che ha fatto ridere l'Italia - L’attore comico era professionalmente nato al Derby Club di Milano, lo stesso laboratorio creativo che aveva visto emergere figure come Enzo Jannacci, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti ... Segnala lasicilia.it

