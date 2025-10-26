Lucignano saluta Maurino Di Francesco

Si è chiusa ieri sera, al Teatro Rosini di Lucignano, la prima edizione di UFF – Underground Film Festival, l’evento dedicato al cinema indipendente, sperimentale e di ricerca ideato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini, con il patrocinio del Comune di Lucignano. Una tre giorni intensa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

A Lucignano si balla… in silenzio! Venerdì 24 ottobre dalle ore 16:30 arriva “Silent Music”, l’evento del progetto Lucignano in Circolo che trasforma la pistina di via di Lucignano in una pista da ballo speciale: indossa le cuffie, scegli la tua playlist e divertiti - facebook.com Vai su Facebook

Mauro Di Francesco e la sua Toscana: Versilia, Castiglioncello, Valdichiana. Qui il suo buen retiro - Firenze, 25 ottobre 2025 – Era milanese ma aveva la Toscana nel cuore tanto è vero che si era ritirato nella nostra regione, per la precisione in Valdichiana, a Lucignano. Secondo lanazione.it

Addio a Maurino Di Francesco, attore cult anni Ottanta - Con Mauro detto Maurino di Francesco se ne va uno dei volti più noti delle commedie italiane degli anni Ottanta. Riporta teletruria.it

Addio a Mauro Di Francesco, il "Maurino" di "Sapore di mare" che ha fatto ridere l'Italia - L’attore comico era professionalmente nato al Derby Club di Milano, lo stesso laboratorio creativo che aveva visto emergere figure come Enzo Jannacci, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti ... Segnala lasicilia.it