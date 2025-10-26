Luciano Cannito e Roberto Cenci chi sono gli ex famosi di Rossella Brescia

Tra gli ex compagni di Rossella Brescia figurano due volti noti del mondo dello spettacolo ovvero Luciano Cannito e Roberto Cenci. Oggi la ballerina e conduttrice sarà ospite ad Amici, in onda dalle 14:00 su Canale 5 dove ricoprirà il ruolo di giudice per le sfide tra gli allievi del talent show. Quando nei primi anni Duemila conosceva il grande successo nei programmi Mediaset, la Brescia era legata al regista Roberto Cenci. Il loro matrimonio è durato solo quattro anni, tra il 2000 ed il 2004: sulla fine del rapporto, scelta di comune accordo, il volto tv aveva sostenuto che fosse dovuto a divergenze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Luciano Cannito e Roberto Cenci, chi sono gli ex famosi di Rossella Brescia

