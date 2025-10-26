Luciana Savignano | | Un nuovo debutto con spirito temerario

"Un’artista non ha età. La danza non ha età", sorride Luciana Savignano, stella brillante nel firmamento e nella storia della danza. Prima ballerina ed étoile alla Scala, musa di Maurice Béjart nel suo Ballet du XX Siècle che ha spianato la strada al contemporaneo, continua a offrirci meraviglia e ispirazione. Sono 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel, ed è dedicato a lui il nuovo spettacolo ’ Boléro-Ravel ’, ideato da Daniele Cipriani (neo direttore artistico del Festival dei Due Mondi), che vedrà in scena proprio Luciana Savignano insieme a Sergio Bernal, star del flamenco e del balletto spagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luciana Savignano:: "Un nuovo debutto con spirito temerario"

