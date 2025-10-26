Luci e risate | usare l’humour per migliorare il benessere psicologico
In tempi di stress, routine frenetica e cambi di stagione, c’è uno strumento spesso sottovalutato ma potentissimo per la salute mentale: l’humour. Ridere – anche solo sorridere – non è evasione, ma un vero e proprio atto terapeutico. La scienza lo conferma: il buonumore attiva neurotrasmettitori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sotto il cielo di Milano, Deseo si vive all’aperto. Luci, risate e il suono dei bicchieri che si incontrano: l’atmosfera del nostro dehors è pura magia. Un angolo di relax e convivialità nel cuore della città. Vieni a scoprire il lato più piacevole delle sere milanesi. - facebook.com Vai su Facebook
Luci e risate: usare l’humour per migliorare il benessere psicologico - La scienza lo conferma: il buonumore attiva neurotrasmettitori come dopamina e serotonina, riduce il cortisolo (l ... Segnala arezzonotizie.it