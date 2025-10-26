Luci e risate | usare l’humour per migliorare il benessere psicologico

Arezzonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tempi di stress, routine frenetica e cambi di stagione, c’è uno strumento spesso sottovalutato ma potentissimo per la salute mentale: l’humour. Ridere – anche solo sorridere – non è evasione, ma un vero e proprio atto terapeutico. La scienza lo conferma: il buonumore attiva neurotrasmettitori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

luci risate usare l8217humourLuci e risate: usare l’humour per migliorare il benessere psicologico - La scienza lo conferma: il buonumore attiva neurotrasmettitori come dopamina e serotonina, riduce il cortisolo (l ... Segnala arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Luci Risate Usare L8217humour