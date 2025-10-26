Lucca Comics & Games 2025 – Inaugurata la mostra TETSUO HARA | COME UN FULMINE DAL CIELO fino al 2 novembre
L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games celebra uno dei più grandi Maestri del manga contemporaneo, capace con la sua opera di segnare l’immaginario di intere generazioni: è stata inaugurata oggi la mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo, ospitata in uno di luoghi più suggestivi della città di Lucca, la Chiesa dei Servi. Fino al 2 novembre sarà possibile visitare la prima mostra al mondo interamente dedicata all’intera carriera di Tetsuo Hara. Un percorso espositivo che permette al pubblico di ammirare 100 opere originali, per la prima volta portate fuori dal Giappone, suddivise in tre aree tematiche legate alle opere che hanno contrassegnato quattro decenni della carriera di Tetsuo Hara. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
