Lucca Comics & Games 2025 | 140 treni straordinari per raggiungere la città

Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione di Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 L'articolo Lucca Comics & Games 2025: 140 treni straordinari per raggiungere la città proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

