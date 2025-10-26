Lucca Comics & Games 2025 | 140 treni straordinari per raggiungere la città
Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione di Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 L'articolo Lucca Comics & Games 2025: 140 treni straordinari per raggiungere la città proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lucca Comics & Games 2025 - French Kiss Da segnare sull'agenda come preferito Lucca Comics & Games, il community event più grande dell’occidente, dal 29 ottobre al 2 novembre, che quest'anno rende omaggio alla Francia, Paese europeo che espr - facebook.com Vai su Facebook
Ritter Sport rinnova la presenza a Lucca Comics & Games 2025 - Per il terzo anno consecutivo, Ritter Sport conferma la sua presenza a Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025. Si legge su distribuzionemoderna.info
I Love Lucca Comics and Games. In un film si racconta la “cattedrale dell’immaginario” - Il documentario, presentato nella sezione Freestyle Arts alla Festa del Cinema di Roma, è un viaggio dentro la comunità che abita il festival, il luogo e il sogno ... Come scrive artribune.com
I Love Lucca Comics & Games illumina Roma: il film che celebra la cultura pop mondiale - Il film I Love Lucca Comics & Games ha incantato la Festa del Cinema di Roma con un red carpet straordinario e un racconto emozionante ... Segnala msn.com