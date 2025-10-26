Luca Bielli il papà bergamasco tuttofare che insegna ai figli e a chi lo segue sui social l’importanza di dedicarsi alle proprie passioni

C’è chi nel tempo libero si rilassa guardando una serie tv o leggendo un libro. E poi c’è chi, come Luca Bielli, papà e tuttofare di Sorisole, che preferisce dare vita alle sue idee, armato di trapano, viti e tanta fantasia. Oggi il suo profilo Instagram “The Handyman Dad”, nato quasi per gioco, è seguito da migliaia di persone che trovano nei suoi progetti di fai-da-te non solo ispirazione, ma anche una distrazione dalla frenesia del quotidiano. “Ho sempre avuto la passione per l’artigianato, fin da bambino -racconta Luca-. Poi, anche grazie a mia moglie, ho iniziato a condividere online quello che facevo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

