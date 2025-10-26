luca barnabei addio derby col lutto al braccio

Ascoli Piceno, 26 ottobre 2025 – Alla vigilia del derby tra Ascoli e Sambenedettese se ne è andato Luca Bernabei il giovane calciatore del Monticelli affetto da una brutta malattia al fegato. Entrambe le società, Ascoli e Samb, si erano attivate per una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Luca a curarsi e oggi prima della gara di calcio verrà osservato un minuto di raccoglimento in suo onore e in onore di Mattia Martoni, ragazzo diciassettenne di Castignano morto ieri in in incidente stradale e per l’indimenticato Marco Varani per il quale la tifoseria bianconera non ha ancora smesso di piangere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

