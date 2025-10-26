Luca Argentero | Se si insegnasse l’empatia a scuola si migliorerebbe la società
L'attore Luca Argentero torna sul grande schermo con la commedia «Una famiglia sottosopra» di Alessandro Genovesi, presentata in anteprima al festival Alice nella Città e in arrivo nelle sale il 6 novembre distribuita da Eagle Pictures. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sedetevi comodi: #UnaFamigliaSottosopra, il nuovo film di Alessandro Genovesi con Luca Argentero, Valentina Lodovini e Licia Maglietta, arriva in anteprima Alice nella città e dal 6 novembre in programmazione al Megaplex - facebook.com Vai su Facebook