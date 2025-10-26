L’sos di una mamma | Sfrattata con tre figli ma ho sempre pagato
Fano, 26 ottobre 2025 – Ta due settimane, il 7 novembre, mamma Tamara (in foto ) e i suoi tre figli minori dovranno lasciare la casa in cui vivono da otto anni. Lo sfratto è esecutivo. Nonostante l’affitto venga pagato regolarmente ogni mese, la donna — 40enne residente a Fano da quasi vent’anni, ma qui priva della rete familiare — rischia di trovarsi in strada con tre bambini di 9, 8 e 6 anni. È una corsa contro il tempo per trovare una nuova sistemazione, in una città dove le case in affitto sono ormai introvabili e dove, sempre più spesso, chi le possiede preferisce lasciarle sfitte o metterle in vendita pur di non avere “problemi con gli inquilini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
