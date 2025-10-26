Lotteria solidale del Comitato per la vita Chianelli | i numeri estratti

Con l’estrazione della Lotteria solidale il Comitato per la vita ha anche festeggiato il suo 35esimo compleanno. Proprio il 26 ottobre di 35 anni fa, era il 1990, a pochi mesi dalla scomparsa di Daniele, i suoi genitori, Franco e Luciana Chianelli, insieme ad altri 16 genitori, che con loro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it