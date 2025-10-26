Lotteria solidale del Comitato per la vita Chianelli | i numeri estratti

26 ott 2025

Con l’estrazione della Lotteria solidale il Comitato per la vita ha anche festeggiato il suo 35esimo compleanno. Proprio il 26 ottobre di 35 anni fa, era il 1990, a pochi mesi dalla scomparsa di Daniele, i suoi genitori, Franco e Luciana Chianelli, insieme ad altri 16 genitori, che con loro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

