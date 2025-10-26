Inter News 24 Lotito ha parlato degli episodi di Napoli Inter e poi ha aggiunto alcune considerazioni sulla Lazio in vista del match di oggi contro la Juve. Prima della sfida contro la Juventus, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la situazione della squadra e le attese per il futuro. Lotito ha parlato di un momento difficile per i biancocelesti, sottolineando che la critica costruttiva è sempre giustificata quando i risultati non arrivano. Tuttavia, ha ribadito che la situazione dipende anche da fattori esterni e imponderabili che hanno influito sui risultati, ma ha esortato tutti a remare dalla stessa parte. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lotito su Napoli Inter: «Se ci sono cose che non funzionano, è giusto evidenziarle per cercare di rendere il sistema migliore»