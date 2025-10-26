Lotito a Dazn prima di Lazio Juve | Serve fiducia insieme possiamo rialzarci Il sistema va seguito e non destabilizzato Sarri? Successe cose non ponderabili

Lotito ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus, toccando temi come le polemiche recenti, il mercato di gennaio e il rapporto con Sarri Poco prima del fischio d’inizio di Lazio Juventus, il presidente Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali biancocelesti. Il numero uno della Lazio ha analizzato il momento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lotito a Dazn prima di Lazio Juve: «Serve fiducia, insieme possiamo rialzarci. Il sistema va seguito e non destabilizzato. Sarri? Successe cose non ponderabili»

News recenti che potrebbero piacerti

Lazio, Lotito rompe il silenzio: “Farò mercato” Striscione e contestazione all’Olimpico durante Lazio-Torino. La Curva Nord non risparmia critiche a Lotito, che prima del match interviene ai microfoni di Dazn: «Abbiamo subito ingiustamente il blocco del merc - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Lotito: "Sarri? Rapporto di stima e affetto, faremo quello che serve sul mercato" - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Juventus: "Da un punto di vista della critica quella. Si legge su tuttomercatoweb.com

Lazio, Lotito a Dazn: "Serve unità. Il sistema arbitrale va migliorato, non demolito. Ci è stato impedito di fare mercato" - partita con la Juventus, invitando l’ambiente a compattarsi nonostante le difficoltà ... Segnala tuttojuve.com

Lotito prima di Lazio-Juventus: «Critica giusta se costruttiva. Serve unità tra squadra, società e tifosi. Solo insieme possiamo rialzarci» - Solo insieme possiamo rialzarci» Poco prima del fischio d’inizio di Lazio- Come scrive lazionews24.com