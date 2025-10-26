Lotito a DAZN | Con Sarri c’è un rapporto di stima la società farà ciò che serve sul mercato Bisogna avere fiducia Sugli errori arbitrali…

Lotito ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del presidente sul match. Lotito ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. STADIO- «Dal punto di vista della critica è giusta se costruttiva, ma essendo un gioco di squadra tutti insieme – squadra, staff e tifosi – possiamo cambiare questa situazione che è determinata da fatti non ponderabili. Bisogna avere fiducia, perché stiamo lavorando sui lavori dello stadio, stiamo andando avanti su diversi fronti. Insieme ci potremo rialzare» POLEMICHE ARBITRALI – «Un sistema va seguito e non destabilizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lotito a DAZN: «Con Sarri c’è un rapporto di stima, la società farà ciò che serve sul mercato. Bisogna avere fiducia. Sugli errori arbitrali…»

Argomenti simili trattati di recente

Lazio, Lotito rompe il silenzio: “Farò mercato” Striscione e contestazione all’Olimpico durante Lazio-Torino. La Curva Nord non risparmia critiche a Lotito, che prima del match interviene ai microfoni di Dazn: «Abbiamo subito ingiustamente il blocco del merc - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Lotito: "Sarri? Rapporto di stima e affetto, faremo quello che serve sul mercato" - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Juventus: "Da un punto di vista della critica quella. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lazio, ecco il summit di Sarri con Lotito e Fabiani: definite le strategie per il mercato di gennaio - Tutti i dettagli e le ultime Giovedì il confronto con Fabiani, venerdì quello con Lotito: è andato in sc ... Riporta calcionews24.com

Lazio, le condizioni di Sarri a Lotito sul contratto e Insigne: cosa ha detto al presidente - Dopo il blocco del mercato Sarri firmò un nuovo contratto che ha aggiunto un anno di ingaggio con la Lazio. Segnala sport.virgilio.it