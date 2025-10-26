Lotito a DAZN | Con Sarri c’è un rapporto di stima la società farà ciò che serve sul mercato Bisogna avere fiducia Sugli errori arbitrali…

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lotito ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del presidente sul match. Lotito ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. STADIO-   «Dal punto di vista della critica è giusta se costruttiva, ma essendo un gioco di squadra tutti insieme – squadra, staff e tifosi – possiamo cambiare questa situazione che è determinata da fatti non ponderabili. Bisogna avere fiducia, perché stiamo lavorando sui lavori dello stadio, stiamo andando avanti su diversi fronti. Insieme ci potremo rialzare» POLEMICHE ARBITRALI –   «Un sistema va seguito e non destabilizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

