L’Osimana a Montefano per salutare le inseguitrici
Trasferta agevole, ma solo dal punto di vista logistico, per la capolista Osimana. Che sale nella vicina Montefano per cercare di continuare la corsa solitaria in vetta dell’Eccellenza. Ma è una partita che racchiude mille insidie quella odierna per la squadra di Labriola – dove non mancano guai fisici e acciacchi – che sarà seguita al ’Dell’Immacolata’ da un buon numero di tifosi. Sono 250 i tagliandi messi a disposizione dalla società viola per gli ospiti. Il Fabriano Cerreto va a Tolentino con una novità in rosa. Un altro ingaggio per i cartai in questo mercato sempre ’aperto’: trattasi del difensore centrale Francesco Brevi, classe 2004, umbro, ex Bastia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ECCELLENZA MARCHE Chiesanuova a.s.d - Civitanovese calcio AA1: Riccardo Persichini K sport Montecchio gallo - Jesina S.R.L. AE : Enrico Cittadini Matelica calcio 1921 ASD - Trodica calcio ASD AE: Andrea Eletto Montefano calcio ARL - Osimana AA1 : - facebook.com Vai su Facebook
L’Osimana a Montefano per salutare le inseguitrici - A fondo classifica la Jesina tenta di mettere in atto una difficile risalita, anche grazie al mercato. msn.com scrive