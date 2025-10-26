L’Osimana a Montefano per salutare le inseguitrici

Trasferta agevole, ma solo dal punto di vista logistico, per la capolista Osimana. Che sale nella vicina Montefano per cercare di continuare la corsa solitaria in vetta dell’Eccellenza. Ma è una partita che racchiude mille insidie quella odierna per la squadra di Labriola – dove non mancano guai fisici e acciacchi – che sarà seguita al ’Dell’Immacolata’ da un buon numero di tifosi. Sono 250 i tagliandi messi a disposizione dalla società viola per gli ospiti. Il Fabriano Cerreto va a Tolentino con una novità in rosa. Un altro ingaggio per i cartai in questo mercato sempre ’aperto’: trattasi del difensore centrale Francesco Brevi, classe 2004, umbro, ex Bastia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

