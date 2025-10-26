L' oroscopo di oggi - domenica 26 ottobre 2025

Ariete ?? L’audacia premia chi ha il talento del coraggio. Caro Ariete, tu sai bene quanto conti per te agire e dare libero spazio ai tuoi desideri. Hai imparato infatti a tue spese che se non segui il tuo istinto, il primo a sentirsi poi negativo nei confronti della quotidianità sei tu stesso. In questa domenica è imperante dunque programmare con cura la settimana che sta per iniziare. Nel lavoro, un corso di aggiornamento o una decisione che rimandavi da tempo, scoprirai che è arrivato il momento giusto per poterli intraprendere. Mi piace la Luna nel settore per te dei viaggi, ma anche della conoscenza e delle nuove scoperte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

