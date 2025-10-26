L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 | Scorpione e Bilancia goderecci e civettuoli

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, Mercurio entra in Sagittario e si scontra con Urano, portando intuizioni rapide e voglia di libertà, mentre Marte in buon aspetto con Giove e Saturno sostiene azioni concrete e ponderate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

l8217oroscopo settimana 27 ottobreOroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Acquario, Pesci e Capricorno tra i segni più fortunati! - Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! Lo riporta alfemminile.com

l8217oroscopo settimana 27 ottobreOroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre - L'oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 è segnato da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci. Come scrive meridionews.it

l8217oroscopo settimana 27 ottobreOroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, Gemelli inarrestabile - L' oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre regala momenti di grande vitalità e qualche turbolenza. Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: L8217oroscopo Settimana 27 Ottobre