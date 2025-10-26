Lorenzo Musetti e la volata per le ATP Finals | i punti di vantaggio sui tanti avversari ancora in corsa
Dopo l’eliminazione in semifinale a Vienna, Lorenzo Musetti guarda al Masters 1000 di Parigi per provare a chiudere i discorsi per la qualificazione alle ATP Finals: quattro posti sono già stati assegnati a Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner, Alexander Zverev (Germania) e Novak Djokovic (Serbia), altri quattro sono ancora in palio. Musetti in Austria ha aumentato il suo vantaggio sul nono classificato, arrivando in Francia con 440 punti sul canadese Felix Auger-Aliassime: dopo il torneo transalpino ci saranno i 250 ad Atene e Metz a ridosso delle Finals che definiranno i qualificati. I tennisti virtualmente qualificati sono gli s tatunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, l’australiano Alex de Minaur e Lorenzo Musetti, mentre inseguono il canadese Auger-Aliassime, il norvegese Casper Ruud ed il russo Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
