L’OraSì lotta fino all’ultimo possesso ma Latina passa al PalaCosta

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non basta una prova di carattere allOraSì Ravenna, che lotta fino agli ultimi secondi ma deve arrendersi alla Benacquista Assicurazioni Latina per 79-83 nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale. Una partita intensa e giocata da entrambe le squadre ad alto ritmo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217oras236 Lotta Fino All8217ultimo