L’effetto PalaCosta per battere una delle big del campionato. L’OraSì inizia alle 18 contro la Benacquista Latina il mini ciclo casalingo di partite che la vedrà impegnata davanti al proprio pubblico anche giovedì con San Severo: una novità, se si pensa che nelle prime cinque gare ha giocato quattro volte in trasferta. Tanta è la voglia di riscatto degli uomini di coach Auletta, che saranno ancora privi di Naoni (il playguardia è a metà del suo percorso di recupero dall’infortunio alla spalla), e proprio le motivazioni saranno decisive contro un avversario di grandissimo talento che ha perso soltanto una volta (a Chiusi negli ultimi secondi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’OraSì conta sui tifosi: "Insieme per battere Latina"