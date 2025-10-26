Londra molestatore sessuale rilasciato per errore arrestato dopo caccia all’uomo di 2 giorni

Si è conclusa oggi con la cattura del fuggitivo l’incredibile vicenda che ha destato scalpore e tenuto col fiato sospetto tutto il Regno Unito: il rilascio per errore di un molestatore sessuale appena condannato, Hadush Kebatu. Arrestato a Londra dopo una segnalazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

