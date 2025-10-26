Londra l' imputata in aula elogia il 7 ottobre | lo sfregio

Anche l’udienza in tribunale diventa un’occasione per diffondere propaganda contro la «supremazia ebraica». La dottoressa Rahmeh Aladwan, 31 anni specializzata in ortopedia e traumatologia, oltre a esercitare la professione medica nel servizio sanitario nazionale del Regno Unito, è un’attivista di origini palestinesi in prima linea per la difesa di Gaza. Ieri ha dimostrato la propria dedizione alla causa esibendo all’ingresso del palazzo di giustizia di Manchester un monile che riportava il numero 7 e la lettera O, come a simboleggiare il proprio sostegno ad Hamas per la strage compiuta ai danni della popolazione israeliana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

