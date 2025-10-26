L’onda perfetta di Thomas Ceccon illumina Toronto

Il campione azzurro domina alla World Cup 2025 firmando un nuovo record italiano nei 200 dorso e scrivendo una pagina straordinaria per il nuoto tricolore. Un trionfo che accende l’acqua canadese. thomas ceccon torotno 2025 ph sito web federazione italiana A Toronto, nella tappa conclusiva della World Aquatics Swimming World Cup 2025, Thomas Ceccon ha vissuto una serata destinata a restare nella memoria del nuoto italiano. L’atleta veneto ha fermato il cronometro sui 1’47”49 nei 200 metri dorso, abbattendo il precedente primato nazionale di Lorenzo Mora fissato a 1’48”43. Il pubblico ha reagito con entusiasmo mentre Ceccon, ancora ansimante, alzava le braccia in segno di gioia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - L’onda perfetta di Thomas Ceccon illumina Toronto

