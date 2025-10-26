Lombardia assediata dal cemento | in un anno consumati 1.175 campi da calcio

Milano, 26 ottobre 2025 – Quasi 835 ettari di suolo consumati in un anno, pari a circa 1.175 campi da calcio. Nel 2024, la Lombardia è stata la seconda regione, dopo l’Emilia-Romagna, per suolo perso, un dato coerente con la crescita registrata in tutta Italia e che si allinea a un trend in peggioramento c he non ci avvicina all’obiettivo “consumo di suolo zero“ richiesto dall’Europa. Parco agricolo Sud Milano: "Stop al consumo di suolo e patrimonio da valorizzare" A certificarlo, il rapporto 2025 Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, di Snpa – Sistema nazionale per la protezione dell’ ambiente, che fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del territorio che causano la perdita di una risorsa fondamentale (il suolo) con le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

