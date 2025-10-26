L’Olimpia Teodora fa tre su tre vincendo anche a San Giorgio Piacentino
Prosegue l’avvio di campionato perfetto per una bella Olimpia che supera anche l’ostacolo San Giorgio Piacentino nel terzo turno del campionato di B1. Partita non semplice per le Ravennati, con le padrone di casa che tenevano particolarmente al risultato per rifarsi dalla sconfitta patita nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
