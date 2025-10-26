L’Olimpia Teodora fa tre su tre vincendo anche a San Giorgio Piacentino

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’avvio di campionato perfetto per una bella Olimpia che supera anche l’ostacolo San Giorgio Piacentino nel terzo turno del campionato di B1. Partita non semplice per le Ravennati, con le padrone di casa che tenevano particolarmente al risultato per rifarsi dalla sconfitta patita nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217olimpia teodora fa treVolley: L’Olimpia Teodora fa tre su tre vincendo anche a San Giorgio Piacentino - Prosegue l’avvio di campionato perfetto per una bella Olimpia che supera anche l’ostacolo San Giorgio Piacentino nel terzo turno del campionato di B1. Lo riporta ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: L8217olimpia Teodora Fa Tre