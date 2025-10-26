L’Olimpia Milano batte Venezia e sfata il tabù Forum con il tridente Brooks Shields e Booker

Mancava da fine settembre la vittoria al Forum per l’ Olimpia Milano, quando aveva sollevato davanti al pubblico amico la Supercoppa. Poi 3 sconfitte consecutive tra Tortona, Monaco e Valencia che avevano gettato l’ombra su questo inizio di stagione casalingo. Ha vinto l’Armani contro Venezia per 101-88 in una partita giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre. Una gara che l’Olimpia ha saputo prendere in mano nella ripresa dimostrando in questo caso grande attenzione ai particolari, sapendo alzare l’intensità in difesa, quando ha fatto il vuoto verso la fine del terzo periodo con una fiammata da 11-2 (82-72 al 30’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Milano batte Venezia e sfata il tabù Forum con il “tridente” Brooks, Shields e Booker

