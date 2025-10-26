L’Olimpia deve riconquistare il Forum Contro Venezia opportunità per Toté
Continuità e solidità devono essere le parole d’ordine in casa Olimpia. Ci vuole qualcosa in più, anche se l’ Eurolega è snervante, anche se gli infortuni sono all’ordine del giorno, anche se non è passato neanche un mese di stagione ufficiale. Eppure il bilancio di 6 vittorie in 11 partite ufficiali non può soddisfare un’Olimpia che si è posta come obiettivo quello di cancellare le delusioni dell’anno passato. E non sta rendendo soddisfatto neanche il suo pubblico che sta disertando il Forum. Dopo anni con oltre 9mila spettatori di media, a rivederlo praticamente dall’inizio toccare poco più dei 6mila appassionati sembra vuoto e senza passione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
