Lodi, 26 ottobre 2025 - Raid tra via Pace e le strade vicine di Lodi nella notte. I vandali si sono scatenati, lasciando diversi danni dietro di sé. Notte di follia a Lodi, dove un nuovo episodio di vandalismo ha seminato rabbia e sconforto tra i residenti. Tra sabato 25 ottobre 2025 e oggi domenica 26 ottobre, diverse auto parcheggiate in via Pace e nelle vie limitrofe di Lodi sono state prese di mira da ignoti: almeno sette veicoli hanno riportato gravi danni agli specchietti retrovisori, ritrovati divelti o completamente distrutti. A terra solo frammenti di plastica e vetro, segni di una serie di colpi inferti con violenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, vandali in azione nella notte: auto danneggiate e cartelli abbattuti