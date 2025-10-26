Lodevole servizio nei concorsi scuola | chi può dichiararlo e quando non spetta Pillole di Question Time

Nel question time del 20 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale dell’Anief, è stato approfondito un tema rilevante per i candidati ai concorsi scuola: la possibilità di dichiarare il “lodevole servizio” nella domanda di partecipazione. In particolare, si è discusso di chi ha diritto a flaggare l’apposita voce e in quali casi, invece, tale precedenza non può essere richiesta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

