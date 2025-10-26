locasciulli ritira il premio siae 50 anni di musica e poesia

foto di Mariangela Ottaviano SANREMO – Mezzo secolo dopo il suo debutto ufficiale alla Società Italiana degli Autori ed Editori, Mimmo Locasciulli è tornato al teatro Ariston di Sanremo per ricevere il Premio Siae 2025: un riconoscimento che celebra i cinquant’anni dall’iscrizione e dal deposito del brano ‘Canzone di sera’ nell’ambito della ‘rassegna della Canzone d’Autore – Premio Tenco 2025. La Siae, nelle motivazioni ufficiali, parla di “un autore e interprete che ha saputo fondere più generi musicali per raccontare piccole grandi storie italiane con delicatezza e profondità. La sua opera, attraversata da una costante tensione poetica e da una sensibilità capace di restituire emozioni intime e universali, ha contribuito ad arricchire il patrimonio della canzone d’autore, mantenendo sempre viva la ricerca di nuove sonorità e nuovi linguaggi espressivi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

