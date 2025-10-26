Lobby sionista? Si chiama democrazia Cerno risponde a Hannoun e inchioda la sinistra pro islamisti

Mohammad Hannoun, l'uomo più vicino ad Hamas in Italia, oggetto della nostra inchiesta da tre mesi nel silenzio della sinistra, ha ricevuto il Daspo e non è potuto entrare a Milano. Il palestinese, in tutta risposta, cosa ha fatto? Ha alzato il telefono per aizzare i ProPal più estremi che che vogliono l'islamismo radicale in Italia denunciando una fantomatica "lobby sionista". Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

