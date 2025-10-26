Lo tifo ma deve giocare la Coppa Davis | Vespa torna ancora su Sinner E l’azzurro firma una bandiera | A Bruno con affetto
“Ma sì, forza Sinner. Soltanto che dovrebbe giocare la Coppa Davis”. Altra puntata della telenovela Vespa-Sinner. Il giornalista nei giorni scorsi aveva attaccato Jannik Sinner per due volte su X dopo la rinuncia alla Coppa Davis. Prima scrivendo “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco, risiede a Montecarlo e non gioca con la nazionale”, poi aggiungendo: “Dimenticavo, la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato”. Adesso – stuzzicato da Le Iene nella puntata che andrà in onda questa sera – Bruno Vespa ha spiegato: “Per carità io tifo per lui anche mio malgrado certe volte, perché insomma, fa un bellissimo tennis, ma deve fare la Coppa Davis, questa non gliela perdono! Anche perché poi andrà a fare un’altra amichevole”, in riferimento alla sfida d’esibizione che l’altoatesino giocherà a gennaio contro Carlos Alcaraz a Seul, che però dura un giorno ed è a inizio anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
