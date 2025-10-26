Lo sorprende con la moglie in un' auto parcheggiata e gli spara due volte

Il parcheggio di una ditta a Villa Carcina è diventato teatro di un agguato a colpi di pistola, quando – nella serata di sabato 25 ottobre – una guardia giurata ha esploso due colpi di pistola ferendo un uomo alla gamba.L’episodio è avvenuto intorno alle 23: l’uomo avrebbe sorpreso la propria. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

....Vi ricordate del Mitico Lello di Olbia? Oggi e' stato lui....a regalare la "sorpresa" alla dolce moglie Anna ....che festeggia i suoi 70 anni Auguri sentiti Vai su Facebook

Sorprende la moglie con un altro, guardia giurata spara all'amante e poi si consegna: arrestato per tentato omicidio - Tradimento e violenza a Villa Carcina, in provincia di Brescia, dove nella tarda serata di sabato 25 ottobre una lite scoppiata per motivi sentimentali è ... Si legge su msn.com