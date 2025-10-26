Lo smartwatch pensato per chi vive la natura tutto l’anno

AGI - L’autunno è la stagione perfetta per tornare a camminare nei boschi, correre tra i sentieri o affrontare un trekking immersi nei colori del foliage. È quel momento dell’anno in cui l’aria si fa più fresca e la voglia di stare all’aperto cresce. E quando si tratta di scegliere l’attrezzatura giusta, anche lo smartwatch può fare la differenza. Il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro è pensato proprio per questo: accompagnare chi vive la natura in tutte le stagioni, senza paura di pioggia, fango o temperature estreme. Progettato per resistere, il T-Rex 3 Pro adotta una lega di titanio di grado 5, materiale più duro e leggero dell’acciaio, mentre il vetro zaffiro protegge il display dai graffi. 🔗 Leggi su Agi.it

