Lo show a Falerone Festival Storie magia | Blas Roca Rey incanta il teatro Beato Pellegrino

C'è un silenzio carico di attesa quando il sipario del Teatro Beato Pellegrino si apre. Un teatro che profuma di nuovo, ma custodisce l'anima del 1926, e che si è riempito fino all'ultimo posto per accogliere Blas Roca Rey. È lui il protagonista della tappa di Falerone del V Festival Storie, una new entry in questa edizione, un borgo che ritrova il suo teatro ed è già perfettamente in sintonia con lo spirito del progetto: unire i luoghi e le persone attraverso il potere dei racconti. L'attore e regista peruviano cresciuto a Roma, ha portato in scena le sue Storie di ordinaria magia, regalando emozioni e applausi al numeroso pubblico.

