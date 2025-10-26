Lo screening neonatale per la Sma entra nei Lea | La diagnosi precoce può cambiare il destino di tanti bambini Ma i tempi siano brevi
Il ministero della Salute ha presentato l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza ( Lea ) che introduce screening avanzati, terapie innovative ed esenzioni ampliate. Tra le novità, attesa da diversi anni, c’è l’inserimento dello screening neonatale esteso per l’Atrofia muscolare spinale ( Sma ), una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie e che colpisce soprattutto in età pediatrica. In Italia nascono ogni anno circa 40-50 bambini con tale patologia neuromuscolare degenerativa. Lo screening neonatale per la Sma, già sperimentato da qualche anno, viene ora stabilizzata nei Lea senza costi aggiuntivi per i diretti interessati, grazie alle valutazioni di efficacia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Siamo a un passo da un traguardo di civiltà e di giustizia sociale: l’inclusione dello screening neonatale per la SMA nei nuovi LEA. Un grazie speciale a Lisa Noja, attuale consigliera regionale della Lombardia e mia adorata collega alla Camera dei deputati c - X Vai su X
ARRIVANO I NUOVI LEA 23 ottobre 2025 Dopo otto anni il Servizio Sanitario Nazionale si aggiorna. Il documento sui nuovi Lea è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni: arriva lo screening neonatale per la SMA e i tumori BRCA-correlati, nuovi test - facebook.com Vai su Facebook
Lo screening per la Sma entra nei nuovi Lea: esultano le associazioni - «È un risultato che aspettavamo da tanto e che segna un passo decisivo nella storia della SMA in Italia»: dichiara la Presidente di Famiglie Sma, Anita Pallara. Secondo vita.it
Screening neonatale per la SMA: “L’inserimento nei LEA una svolta storica, ora avanti con l’attuazione” - Famiglie SMA accoglie con grande gioia e profonda soddisfazione l’inserimento ufficiale dello screening neonatale per l’ atrofia muscolare spinale (SMA) nei Liv ... Lo riporta osservatoriomalattierare.it
Screening neonatale per la Sma, famiglie: è svolta storica - ‘Famiglie Sma’ accoglie con “grande gioia e profonda soddisfazione l’inserimento ufficiale dello screening neonatale per l’Atrofia ... msn.com scrive