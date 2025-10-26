Lo screening neonatale per la Sma entra nei Lea | La diagnosi precoce può cambiare il destino di tanti bambini Ma i tempi siano brevi

Il ministero della Salute ha presentato l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza ( Lea ) che introduce screening avanzati, terapie innovative ed esenzioni ampliate. Tra le novità, attesa da diversi anni, c’è l’inserimento dello screening neonatale esteso per l’Atrofia muscolare spinale ( Sma ), una malattia genetica rara in cui si perdono progressivamente le capacità motorie e che colpisce soprattutto in età pediatrica. In Italia nascono ogni anno circa 40-50 bambini con tale patologia neuromuscolare degenerativa. Lo screening neonatale per la Sma, già sperimentato da qualche anno, viene ora stabilizzata nei Lea senza costi aggiuntivi per i diretti interessati, grazie alle valutazioni di efficacia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

