Lo faccio per Amadeus l’annuncio di Fiorello | Quest’anno Sanremo andrà così! Che peccato!

Thesocialpost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di successi e momenti indimenticabili sul palco dell’Ariston,  Fiorello ha annunciato di non voler più partecipare al Festival di Sanremo. L’artista siciliano, volto amatissimo della televisione italiana, ha parlato a cuore aperto durante il  Festival dello Spettacolo  a Milano, evento interamente dedicato al mondo dell’intrattenimento. Con la sua consueta ironia e un pizzico di malinconia, ha spiegato le ragioni della sua decisione, sottolineando come il suo addio al festival sia dettato dal  rispetto verso Amadeus e verso il pubblico. “Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

