Lo faccio per Amadeus l’annuncio di Fiorello | Quest’anno Sanremo andrà così! Che peccato!
Dopo anni di successi e momenti indimenticabili sul palco dell’Ariston, Fiorello ha annunciato di non voler più partecipare al Festival di Sanremo. L’artista siciliano, volto amatissimo della televisione italiana, ha parlato a cuore aperto durante il Festival dello Spettacolo a Milano, evento interamente dedicato al mondo dell’intrattenimento. Con la sua consueta ironia e un pizzico di malinconia, ha spiegato le ragioni della sua decisione, sottolineando come il suo addio al festival sia dettato dal rispetto verso Amadeus e verso il pubblico. “Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
OperaLibera. . “Don Giovanni”, una delle opere più amate e rappresentate di Wolfgang Amadeus Mozart va in scena al Teatro Coccia di Novara. Un nuovo allestimento, frutto di una coproduzione con le istituzioni teatrali di Jesi, Chieti, Metz e Friburgo, con la d Vai su Facebook
Fiorello: «Un altro Sanremo? Non lo farei per rispetto verso Amadeus. Dopo cinque edizioni basta così» - A dirlo è Fiorello, ospite oggi al Festival dello Spettacolo, il primo ... Riporta msn.com