Lo chef Gianfranco Vissani ospite del Salone del Tartufo
CITTÀ DI CASTELLO - Il pluristellato chef Gianfranco Vissani, ospite d’onore della 45ma edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato (dal 31 ottobre al 2 novembre) con una lectio magistralis per gli studenti delle scuole a indirizzo alberghiero. Nel corso dell’iniziativa verrà consegnata allo chef una targa alla carriera. "Ai ragazzi, ai giovani che aspirano a fare questo mestiere – ha sottolineato Vissani – vorrei dire e dirò che devono avere sempre la testa sulle spalle, lavorare tanto in cucina ed essere presenti sul territorio, apprezzare i prodotti che la nostra straordinaria terra ci offre a partire dal tartufo, dall’olio extravergine di oliva e dalle tante eccellenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it
