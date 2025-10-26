Dopo i cicli di Luigi Pasini, Giancarlo Domenichini e Simonetta Bini, è Maria Silvia Arcuti a dirigere l’ambito liceo classico Monti, il più antico in provincia (1860). Dirigente Arcuti, si presenta? "Nata ad Aradeo, provincia di Lecce, laureata in Fisica e docente di Matematica e Fisica". Da dove proviene? "Questo è il mio primo incarico da dirigente. Provengo dal liceo ’P.Colonna’ di Galatina, sorto nel 1801, dove hanno studiato illustri personaggi del panorama culturale italiano". Il liceo classico tradizionale con latino e greco non è più il fulcro dell’offerta formativa? "Ha due corsi completi, uno tradizionale e l’altro liceo classico per le scienze con potenziamento scientifico, più un terzo con classi quarta e quinta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ll Classico si modernizza: "Apriamo il liceo alla città"