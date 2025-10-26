Livorno | Case impenna il costo degli affitti E aumentano del 20% le richieste di immobili in vendita | i dati

Mentre in Toscana nel terzo trimestre del 2025 l'aumento dei canoni dell'affitto è cresciuto circa il doppio rispetto ai prezzi di vendita - +7,3% contro 3,7% - a Livorno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente la domanda per gli immobili in vendita è aumentata del +20,6%, al primo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

