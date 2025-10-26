LIVE Trento-Padova Superlega volley 2026 in DIRETTA | i campioni in carica affrontano una mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Trento-Padova, incontro valido per la seconda giornata della regoular season della Superlega volley 20252026. Alla BTS Arena di Trento i campioni d’Italia in carica ospitano i veneti dopo l’ottimo esordio sul campo di Cisterna di Latina. Per i padovani l’occasione di affrontare una big del campionato dopo la convicente vittoria per 3-2 nella prima giornata contro Cuneo. Mister Mendez può essere soddisfatto dei suoi a margine del netto 3-0 rifilato ai laziali. Stagione appena iniziata con i reduci dal Mondiale che sulle ali dell’entusiasmo hanno risposto presente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trento-Padova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i campioni in carica affrontano una mina vagante

