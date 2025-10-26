LIVE Trento-Padova 3-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i campioni d’Italia firmano il bis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:35 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Trento-Padova. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:34 Ottime le risposte dei nuovi acquisti dei Campioni d’Italia. Sugli scudi Ramon e Faure, bene i veterani Michieletto e Sbertoli. Tra gli ospiti positivi Gardini e Masulovic. TRENTO – PADOVA 3-0 (25-21, 25-21, 28-26). Con il muro di Faure si chiude un match che si stava complicando. Trento resta a punteggio pieno ed agguanta Verona. 27-26 Difesa dei trentini e blockout di Michieletto. 🔗 Leggi su Oasport.it

