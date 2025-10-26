LIVE Trento-Padova 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | padroni di casa avanti 2-0
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 25-21 SECONDO SET TRENTO. E lo chiude Faure con il blockout. Trento avanti 2-0. 24-21 Sbaglia anche Faure. 24-20 Altro errore al servizio dei veneti. 4 set point Trento. 23-20 In rete il servizio del subentrato Bistrot, che torna subito in panchina. 23-19 Lungolinea vincente di Ramon. 22-19 Blockout vincente di Masulovic. 22-18 Sbaglia anche Padova. 21-18 Il nastro respinge il servizio di Sbertoli. 21-17 Michieletto riceve e trasforma il diagonale. 20-17 Pasticcio offensivo di Trento, che vede ridursi il vantaggio a +3. Timeout richiesto da Mendez. 🔗 Leggi su Oasport.it
