LIVE Trento-Padova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i trentini conquistano il primo set

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 PRIMO SET TRENTO. Pasticcio offensivo dei padovani. Termina qui il primo parziale. 24-21 Primo tempo vincente di Flavio. Tre set point Trento. 23-21 Errore al servizio di Torwie. 23-20 Muro a due dei padroni di casa. Timeout Padova. 22-20 Parallela regale di Michieletto. 21-20 Lungo il servizio di Ramon. 21-19 Ancora a segno il tedesco Torwie. 20-19 Vincente l’attacco padovano. 20-18 Primo tempo a segno per Torwie. 19-18 Muro Polo! Timeout Trento. 19-17 ACE TRUOCCHIO! Padova si avvicina a -2. 19-16 Sbaglia anche Flavio. 19-15 Lungo il servizio di Gardini. 🔗 Leggi su Oasport.it

